فوزنياكي إلى الصدارة بعد غياب 6 أعوام

عادت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي، المتوجة مطلع هذا الأسبوع بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة، أمس.

ورفعت فوزنياكي رصيدها إلى 7965 نقطة لتنتزع الصدارة من النجمة الرومانية سيمونا هاليب التي تراجعت للمركز الثاني برصيد 7715 نقطة، وتلتهما الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الثالث برصيد 6085 نقطة.

وتغلبت فوزنياكي على هاليب السبت الماضي في نهائي أستراليا المفتوحة لتتوج باللقب الأول في سجل مشاركاتها ببطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى.