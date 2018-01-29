دموع الفخر

السويسري روجيه فيدرر يبكي بعد أن نجح في الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة رافعاً رصيده إلى 20 لقباً في «غراند سلام».
السويسري روجيه فيدرر يبكي بعد أن نجح في الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة رافعاً رصيده إلى 20 لقباً في «غراند سلام».
نعت هيئة الإمارات لسباق الخيل الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
اقتنص فريق الوصل فوزاً غالياً وتغلب على الشارقة، أمس، بنتيجة 2 -1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد زعبيل، ضمن
يستضيف عجمان في الخامسة والربع من مساء اليوم ضيفه دبا الفجيرة باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي،
تعتبر الغيابات في صفوف نادي الجزيرة وسوء النتائج التحدي الأكبر أمام الهولندي تين كات مدرب الجزيرة، الذي تذوق طعم
شدد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر، على صعوبة المباراة التي يلتقي فيها العميد مساء اليوم، أمام الجزيرة، لحساب
في لقاء يغيب عنه مجموعة من اللاعبين الأساسيين، ويبحث فيه كلا المدربين عن عناصر بديلة في الجانبين، يستضيف فريق النصر
تماماً كما هو في ميدان الرماية، يصوب بمنتهى الدقة والذكاء، «احذروا عبث تويتر، هذا فخ، هذه مصيدة وورطة»، «كفونا» شره،
بناءً على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة
فاز فريق أبوظبي للبولو، على منافسه فريق ديزرت بالم 1 بنتيجة 8/9، بالهدف الذهبي الذي سجله سانتيو غوميز، في بداية مشوار
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استحداث مسارات مخصصة للرياضيين من أصحاب الهمم لأول مرة في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون،
أعلن اتحاد الكرة دعمه مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا 2018، مشدداً على سلامة الأندية بعد أن تلقى رسالة رسمية من
عقد اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً تشاورياً مع ممثلي الأندية الإماراتية الأربعة التي