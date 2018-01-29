دموع الفخر

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:
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السويسري روجيه فيدرر يبكي بعد أن نجح في الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة رافعاً رصيده إلى 20 لقباً في «غراند سلام».

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