«صقور الجديان» يحلقون إلى نصف نهائي «الشان»

عبّر الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش المدير الفني للمنتخب السوداني، عن سعادته بتأهل «صقور الجديان» إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين «الشان»، بعد فوزه على زامبيا بهدف، مبيناً أن المباراة كانت صعبة للغاية، لأن الزامبي فريق محترم وحقق نتائج لافتة في الدور الأول، وكان من أبرز المرشحين للفوز باللقب لكننا استطعنا أن نقدم مباراة جيدة، واستفدنا من حسم المواجهة لمصلحتنا منذ الشوط الأول بهدف، ورحّب زدرافكو بأي منتخب يواجهه في نصف النهائي.

مبيناً أن الأهم عنده أن يكون المنتخب في قمة جاهزيته حتى يواصل مشواره الناجح في نهائيات «الشان» الحالية. فيما تحسر اغري تشيانجي مساعد مدرب منتخب زامبيا على الخروج ، مبيناً أن منتخبه لم يكن يستحق الخسارة بعد أن صنع العديد من الفرص أمام المرمى، لكن لازمه سوء طالع حال دون وصول مهاجميه للشباك، لافتاً إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق محترم، ويضم لاعبين مميزين، وأصحاب خبرات عالية.