أندية الطائرة جاهزة لـ«عربية السيدات»

كشفت الأندية الإماراتية المشاركة في منافسات الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، عن جاهزيتها المبكرة والكاملة للظفر بلقب اللعبة.

وتشهد الدورة التي تقام ما بين 2 وحتى 12 فبراير المقبل، منافسات قوية بين نخبة من الفرق النسوية المشاركة من مختلف بلدان العالم العربي، إذ يشارك 69 فريق من 17 دولة عربية.

وكشفت إدارة فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة، حامل لقب النسخة الماضية من دورة العام 2016، والمتوج ببرونزية نسخة 2014 عن جاهزية الفريق البدنية والنفسية للذهاب بعيداً في رحلة الدفاع عن لقبه.