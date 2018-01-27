الأولمبياد العربي للشطرنج ينطلق في الشارقة اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية للأولمبياد العربي للشطرنج التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج من 27 يناير الجاري إلى 13 فبراير المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية.

يقام على هامش الأولمبياد اجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج التي ستشهد انتخابات الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي. ويتنافس على خلافة إبراهيم البناي الرئيس الحالي الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وهشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.