الأولمبياد العربي للشطرنج ينطلق في الشارقة اليوم

المصدر:
  • الشارقة ـ عدنان الغربي
التاريخ:

سالم عبد الرحمن وسعيد إسحاق يتقدمان نجوم الإمارات (البيان)

طباعة Email

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية للأولمبياد العربي للشطرنج التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج من 27 يناير الجاري إلى 13 فبراير المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية.

يقام على هامش الأولمبياد اجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج التي ستشهد انتخابات الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي. ويتنافس على خلافة إبراهيم البناي الرئيس الحالي الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وهشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon