انطلاق بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور

تقام اليوم ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً النسخة الثانية لبطولة الشيخ راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح»، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وبالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الحليو بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الصقارين من الشباب الإماراتيين المتخصصين بهذا النوع من الرياضات التراثية.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة من قبل اللجنة المنظمة برئاسة أحمد راشد الشامسي، والأعضاء: سيف عبد الله بن غليطة الغفلي ومحمد سالم الكعبي وخليفة النعيمي، وتضم فئات البطولة فئة الفرخ للعامة، كما سيتم إقامة شوط للناشئين في فئتي تبع وحش وربي.