خورفكان لأصحاب الهمم يحتفي بلاعبيه

أقام نادي خورفكان لأصحاب الهمم احتفالية للاعبيه ومنتسبيه الذين حققوا إنجازات داخلية وخارجية خلال العام الماضي، وشملت الاحتفالية الأجهزة الإدارية والفنية والمتطوعين، بحضور كل من:

عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبدالرحمن القواضي نائب رئيس المجلس، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام، وخليل محمد جمعة المنصوري أمين السر المساعد، ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية، ومحمد أحمد عبيد الكندي رئيس اللجنة الثقافية، وإبراهيم النقبي رئيس لجنة الاستقطاب، وعائشة الحمودي رئيس لجنة الفتيات ورئيس اللجنة المجتمعية.