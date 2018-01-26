المحكمة الإدارية تطيح بالكاردينال

أصدرت المحكمة الإدارية بالخرطوم قرارها أمس بقبول الطعن المقدم من أحمد شيبة عضو نادي الهلال ضد رئيس النادي الحالي أشرف سيد أحمد الكاردينال فيما يخص شهادة الخبرة التي قدمها عند ترشحه في الانتخابات الماضية، وهي صادرة من نادي الهلال بعد رئاسته للنادي للدورة السابقة، لتطيح بالكاردينال من رئاسة الهلال.

وجاء استناد المحكمة على وجود قرار سابق يفقد الكاردينال أهليته في تلك الدورة، إلا أن المستشار القانوني للهلال ومحامي الكاردينال قلل من تأثير القرار على رئاسة موكله للنادي، وأوضح أن هناك فترة عامي انتظار يتم بعدها استئناف القرار للمحكمة العليا وهو ذات الإجراء الذي تم اتباعه في الطعن السابق.