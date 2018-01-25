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المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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الألمانية فيكتوريا روزنبيرغ تحتفل بتاج بطولة العالم للتزلج المتعرج مرحلة كروتنبلاز الإيطالية.

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