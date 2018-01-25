الألمانية فيكتوريا روزنبيرغ تحتفل بتاج بطولة العالم للتزلج المتعرج مرحلة كروتنبلاز الإيطالية.
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، أمس، بمكتب سموه
شنت إدارة ناديي العين والجزيرة هجوماً كاسحاً على اتحاد الكرة بعد قراره إيقاف عموري وعلي مبخوت 4 مباريات، على خلفية
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمس عن إطلاق الموسم الثاني لدوري اتحاد الإمارات لكرة القدم للأكاديميات بموسمه الثاني،
كشف المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، النقاب عن اتفاق تم بين اتحاد الكرة والأندية من خلال اجتماع
أكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة أن تصريحاته حول قرعة ربع نهائي الكأس، ربما فسرت خطأ، مشيراً
علق الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، مدرب فريق الفجيرة، على قرعة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي جرت أول
أرجع سالم حسن الهلالي مشرف الظفرة جلوس فريقه في المركز الأخير بدوري الخليج العربي إلى الإصابة التي تعرض لها البرازيلي
عند الحديث عن الزمن الجميل في كرة القدم، هناك أسماء لا يمكن نسيانها حفرت اسمها في ذاكرة كرة القدم الإماراتية، وأحد هذه
برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق غداً بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها
أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي - دبي، أهمية مواجهة فريقه وضيفه العين غداً الجمعة، في الجولة الرابعة عشرة من دوري الخليج
أعرب المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن استيائه الشديد من عقوبة الإيقاف على لاعبي المنتخب بسبب الخروج، معتبراً أن العقوبة
عقد مجلس إدارة نادي حتا اجتماعاً أول من أمس مع اللجنة الفنية والإدارية بحضور كل أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني