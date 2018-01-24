استمتاع

المصدر:
  • تصوير: دينيس مالاري
التاريخ:
طباعة Email

هواة يستمتعون برياضة التزلج بالطائرات الشراعية على شاطئ جميرا في دبي. 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon