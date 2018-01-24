هواة يستمتعون برياضة التزلج بالطائرات الشراعية على شاطئ جميرا في دبي.
أوقف الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج مباراة فريقي الفتح ونظيره الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأربعاء، احتراما لأذان المغرب.
استعاد الوحدة المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 29 نقطة، عقب فوزه على ضيفه النصر بهدف وحيد، سجله القائد إسماعيل مطر في الدقيقة 19 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين في ختام مواجهات الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي،
وصف الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة قرار اتحاد الكرة بإيقاف علي مبخوت 4 مباريات، بغير العادل، وذلك بداعي خروج مبخوت ومحمد فوزي دون إذن من إدارة المنتخب الوطني وقبل النهائي مع المنتخب العماني
بعد عُشر فترة العقد الذي وقعه نيمار مع باريس سان جرمان، ورغم الأموال الطائلة التي يتقاضاها من النادي، قالت تقارير صحفية إن أغلى لاعب في تاريخ الكرة "نادم" على الانتقال إلى الدوري الفرنسي.
وصف الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، قرار عقوبة الإيقاف التي طالت قائد الفريق وصانع الألعاب الدولي، عمر عبد الرحمن ( عموري)، من قبل اتحاد كرة القدم على خلفية أحداث خليجي 23 بالكويت بغير القانوني.
أظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي براعة فائقة في دقة التسديد، عندما أسقط 20 لوحة مرصوصة في مرمى، في تحد بثه التلفزيون الياباني.
نتائج قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الأربعاء بمدينة لوزان السويسرية
وصف محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، قرار فرض عقوبات
أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم في بيان رسمي لها عن رفضها لموقف "اتحاد الإمارات كرة القدم" الذي سجله في المؤتمر
عشق الوصل لا يقتصر على دبي أو الإمارات لكنه يمتد إلى كل بقاع العالم، فالوصلاوية في كل مكان يرسلون صور ناديهم المحبوب من
أكد علي مراد مساعد مدرب النصر أن فريقه طوى صفحة الخروج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وسيحاول الدخول لمواجهة
يخوض الوحدة اختباراً صعباً عندما يواجه النصر في الثامنة إلا الربع من مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في ختام