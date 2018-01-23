فينغر يهاجم سانشيز «الجشع»

كشف آرسين فينغر مدرب أرسنال عن قناعته أن المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز «يجري وراء المال»، وذلك بعدما فضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد بدلاً عن تمديد عقده مع النادي اللندني.

وقال فينغر، في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، إنه بذل كل جهده لإقناع سانشيز بالبقاء والاستمرار مع النادي. وأضاف «لا أفهم كيف يرغب لاعب بالرحيل عن أرسنال، لكن خلال 30 سنة عملت بها في كرة القدم، فهمت كيف يفكر الإنسان». وتابع: «لقد فعلنا كل ما بوسعنا للحفاظ على سانشيز، بذلنا أقصى طاقاتنا بالأموال التي نملكها». وانتقل سانشيز إلى النادي اللندني في صيف 2014 قادماً من برشلونة .