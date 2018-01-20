استراليا المفتوحة.. بطولة فيدرر ونادال

أبهر ماراثون زايد الخيري العالم، وخطف الأضواء في نسخته الرابعة التي أقيمت في مدينة الأقصر بجمهورية مصر، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وصف اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، بطولة دبي الدولية لكرة السلة بالمميزة، وطالب بالمحافظة على استمرارها بعد اقترابها من 30 عاماً،
تأكيداً لانفراد «البيان الرياضي»، أطاحت عاصفة الغضب الجماهيري بالإيطالي تشيزاري برانديللي مدرب فريق الكرة بنادي النصر.
تتجه أنظار جماهير الكرة الإماراتية في الثامنة مساء اليوم صوب استاد بني ياس بمنطقة الشامخة بالعاصمة أبوظبي لمتابعة مباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي بين الجزيرة والوحدة
خضع لاعب نادي الإمارات سابقاً هادف سيف، لجراحة على مستوى الرباط الصليبي، أول من أمس، سيركن إثرها للراحة مدة لا تقل عن 6 أشهر.
استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الوفد النسائي الزائر من نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي،
تعقد لجنة الحكام في اتحاد الكرة بالتعاون مع الشركة المنفذة لتجربة حكم الفيديو صباح اليوم، في مقر الاتحاد في دبي،
تمنى مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي دبي لكرة القدم، اكتمال صفوف الفريق قريباً، مشيراً إلى غياب وليد عباس وهيكل وحسن
خطف فريق جودلفين الأضواء في السباق الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «مبادلة» الذي أقيم أول من أمس بمضمار ميدان العالمي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
حرص السوري عمر خريبين مهاجم الهلال السعودي على زيارة مواطنه عمرو الميداني مدافع حتا خلال التدريبات الأخيرة التي أجراها الفريق
كشف يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونخ، حامل لقب ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أمس
مدد البرازيلي فرناندينيو، الذي يعتبره الإسباني جوسيب غوارديولا مدربه في مانشستر سيتي الإنجليزي أحد أفضل ثلاثة مساعدي دفاع في العالم، عقده مع متصدر البرميرليغ حتى 2020