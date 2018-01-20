توماس بيترز في صدارة بطولة أبوظبي للغولف

واصلت بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» منافساتها ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأولى على أرض الملعب الوطني في نادي أبوظبي للغولف، التي شهدت تصدر البلجيكي توماس بيترز للترتيب وتراجع حامل اللقب تومي فليتوود.

وتألق «بيترز» في الجولة الصباحية، محققاً ضربة تحت المعدل في 7 حفر والمعدل في الباقي، ليضيف إلى رصيده 5 ضربات تحت المعدل سجلها مع نهاية الجولة الأولى، لينهي يومه بالصدارة بمجموع 12 ضربة تحت المعدل، في حين احتل المركز الثاني الإسباني «جورج كامبيلو» بمجموع 11 ضربة.