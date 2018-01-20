أدخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى المستشفى بسبب الإرهاق وألغى حضور حفل لتكريمه في لندن أمس من قبل اتحاد كتاب كرة القدم.

وخضع بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات (أعوام 1958 و1962 و1970)، أول من أمس، «إلى فحوصات أظهرت أنه يعاني من الإرهاق» بحسب اتحاد كتاب كرة القدم.

وتابع الاتحاد: «إنه يتلقى العلاج تحت مراقبة الأطباء، ولحسن الحظ ليس هناك أي مؤشرات على أمر اكثر خطورة».

وعانى بيليه (77 عاما) من مشاكل صحية في الأعوام الأخيرة ولم يتمكن من إضاءة الشعلة في حفل افتتاح أولمبياد ريو 2016.