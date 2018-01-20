اتحاد الكرة يدرب الحكام على تقنية الفيديو

المصدر:
  • ■دبي- العوضي النمر
التاريخ:

■ علي حمد وخالد الدوخي خلال التأكد من جاهزية الأجهزة

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تعقد لجنة الحكام في اتحاد الكرة بالتعاون مع الشركة المنفذة لتجربة حكم الفيديو صباح اليوم، في مقر الاتحاد في دبي، أول ورشة عمل للحكام للتدريب العملي على تلك التجربة، كونها خطوة عملية لخطوات التطبيق الرسمي خلال شهر مارس المقبل في منافسات دوري الخليج العربي. ويشهد الورشة أعضاء لجنة الحكام وخالد الدوخي المحاضر بالاتحاد الآسيوي، إضافة إلى 22 حكماً تم اختيارهم من أجل تنفيذ تلك التجربة المهمة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتمد الشركة المنفذة للمشروع، بحيث يتم استخدام تقنية الفيديو خلال مباريات دوري الخليج العربي، لتصبح دولة الإمارات من الدول السباقة في تنفيذ تقنية الفيديو في قارة آسيا.

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