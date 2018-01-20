قائد عام شرطة رأس الخيمة يطلق مبادرة «الجوجيستو» النسائي

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الوفد النسائي الزائر من نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، برئاسة حصة سيف نائب رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، ترافقها ابتسام المهري أمين السر المساعد بنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.

وشيخة الخاطري رئيس فريق الدعم (الجوجيستو) النسائي بنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي. وأكد اللواء علي بن علوان النعمي، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على تعزيز أواصر التواصل والتعاون خاصة في ما يهم شأن المرأة الإماراتية، وتم إطلاق مبادرة تشكيل فريق «جوجيستو» نسائي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع فريق «الجوجيستو» النسائي الأول على مستوى الإمارة، والمنظم بنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.