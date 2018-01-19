النقاز.. بطل مسلسل تونسي مصري

يبدو أن صفقة انضمام المدافع الدولي للنجم الساحلي حمدي النقاز إلى صفوف الزمالك المصري تطورت، وتحولت خلال الأسبوعين الأخيرين إلى مسلسل تونسي مصري قد ينتهي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

فبعد أن تحول اللاعب إلى القاهرة وخضع للاختبار الطبي الذي اجتازه بنجاح عاد إلى تونس ثم التحق به مندوب الفريق المصري لإتمام إجراءات التعاقد لكن هذا الأخير قضى أربعة أيام في مدينة سوسة التونسية دون أن يتمكن من ملاقاة حمدي النقاز لإمضاء العقد الذي سيربطه بالفريق المصري.

ولم تتردد إدارة الزمالك من اتهام حمدي النقاز بالتهرب من إتمام الإمضاء الثلاثي للعقد، حيث صرح رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور أن اللاعب المعني يلعب بالنار بعد تهربه من الالتقاء بمندوب الزمالك المصري. وأكد منصور أن حمدي النقاز بصدد التهرب من إمضاء العقد رغم اجتيازه الاختبار الطبي بنجاح، وشدد مرتضى على أن النقاز لم يتعامل باحترافية مع ناديه وهرب إلى تونس.

موضحاً أنه من غير المعقول أن يبقى مندوب الزمالك في سوسة أكثر من أربعة أيام دون أن يجد أثراً للاعب لإتمام بقية الإجراءات لانضمامه إلى الفريق. وبين مرتضى منصور أن حمدي النقاز جاء إلى مقر الزمالك بمحض إرادته للانضمام إلى الفريق لكن يبدو أنه تراجع عن ذلك، مضيفاً بأنه بصدد مناقشة بعض العروض الأخرى من انجلترا.

وتوعد رئيس الزمالك بتقديم شكوى ضد حمدي النقاز إلى «فيفا»معتبراً ما قام اللاعب هو لعب بالنار. وفضلاً عن العرض الذي تلقاه من فريق انجليزي علم البيان الرياضي من مصدر قريب جدا من أقارب اللاعب حمدي النقاز أنه غادر إلى فرنسا ودخل في مفاوضات مع نادي سوشو الذي يلعب بالدرجة الثانية الفرنسية.