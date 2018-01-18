«شرطة دبي» للاستعراضات بالدراجات يدخل «غينيس»

نجح النقيب في شرطة دبي عبد الله الحتاوي، أحد أعضاء فريق شرطة دبي للاستعراضات بالدراجات النارية، بتحقيق رقم قياسي بعد أن حطم الرقم العالمي السابق لأطول فترة قيادة على العجلات الخلفية باستخدام دراجات «أيه تي في» النارية بدعم من انرجايزر، وتم تسجيل الإنجاز في موسوعة غينيس، خلال مهرجان دبي للدراجات النارية.

وشهد السباق مشاركة 300 دراج من مختلف الجنسيات، ممثلين للعديد من الجهات وبمقدمتهم شرطة دبي. وتم تسليم الحتاوي جائزة البطولة وشهادة الإنجاز والتسجيل بموسوعة غينيس بحضور العديد من المسؤولين يتقدمهم المهندس مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال النقيب عبد الله الحتاوي: أنا فخور جداً بأن أكون الآن حامل لقب غينيس للأرقام القياسية لأطول فترة قيادة على العجلات الخلفية باستخدام دراجات «أيه تي في» النارية، معرباً عن سعادته بتسجيله رقماً قياسياً عالمياً جديداً لشرطة دبي، مشيراً إلى أن هذه البطولة مثلت لي تجربة مدهشة.