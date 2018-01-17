بيليه يرشح منتخب «السامبا» للقب المونديال

سرت موجة من الإحباط بين أفراد الشعب البرازيلي بعد أن اعتبر الأسطورة بيليه، أن منتخب بلاده مرشح لإحراز لقب مونديال روسيا 2018، بعد أربعة أعوام من خروجه المذل من نصف نهائي كأس العالم على أرضه. وقال بيليه أول من أمس في حفل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو «الذين يؤمنون بالبرازيل يرشحون البرازيل. لدينا الوسائل للفوز بالكأس».

ومصدر إحباط الشعب البرازيلي أن ترشيحات أسطورة «السامبا» دائماً ما تأتي بنتائج عكسية، إذ سبق له أن رشح أكثر من ثمانية منتخبات للحصول على اللقب العالمي على مدار السنوات الماضية، وانتهى بها الأمر بالفشل الذريع في المونديال، بل إن بعضها غادر من الدور الأول، بينما تعرضت منتخبات أخرى مثل يوغسلافيا «السابقة» إلى خسائر كبرى في البطولة العالمية بعد ترشيح بيليه لها للحصول على لقب المونديال.

وتوج بيليه مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم ثلاث مرات ، وهو يعاني من مشاكل صحية منذ فترة.. وشكل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو أمس الظهور العلني الأول لبيليه وهو يستعين بعكاز للمشي .