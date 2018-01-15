حكم بالدوري الفرنسي يركل لاعب ويطرده

شهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه نانت في المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي جرت أمس الأحد واقعة، فريدة وذلك عندما قام حكم اللقاء بركل أحد اللاعبين قبل أن يشهر له البطاقة الحمراء.

وخلال هجمة مرتدة للنادي الباريسي تعثر حكم اللقاء توني شابرون بمدافع نانت دييجو كارلوس وسقط أرضا لينهض بعد ذلك ويقوم بركل اللاعب ويشهر له البطاقة الصفراء، وهي الثانية له خلال اللقاء، ليغادر ملعب المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 1 / صفر.

وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة، حيث قال اللاعب فلانتين رونجيه، نجم نانت، مدافعا عن زميله كارلوس في تصريحات لشبكة "كنال بلوس" التليفزيونية: "لا أعتقد أنه قام بهذا الأمر عن قصد".

وأضاف: "الحكم نهض وقام بركل دييجو، إذا قمنا نحن بهذا سيعاقبوننا بالإيقاف عشر مباريات".

وقال الحكم الفرنسي برونو دارين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل يمكن لأحدهم أن يشرح لي لأنني لا أفهم شيئا؟".

وبعيدا عن هذه الواقعة الطريفة، أكد باريس سان جيرمان صدارته لمسابقة الدوري الفرنسي بهذا الفوز، بعد أن رفع رصيده إلى 53 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، موناكو وليون.