فيدرر يرفض ترشيحه للقب بطولة أستراليا المفتوحة

رفض السويسري روجيه فيدرر، أمس، تصنيفه كأبرز مرشح للقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الجديد والتي تنطلق اليوم. ويحل فيدرر /‏36 عاما/‏ كمصنف ثان للبطولة خلف الإسباني رافاييل نادال. ولكن فيدرر رفض الحديث عن مساعيه لحصد لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في فئة الفردي، مفضلا التركيز على المشاركة في حد ذاتها وكذلك مسؤولياته فيما يتعلق بعائلته وبعقود الرعاية. وقال فيدرر «أقلل من فرصي لأنني أعتقد أن لاعباً في سن السادسة والثلاثين من المنطقي ألا يكون مرشحا للقب».