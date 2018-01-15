ألقاب العالم للوزن الثقيل بين البريطاني جوشوا والنيوزيلندي باركر

يلتقي الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا منافسه النيوزيلندي جوزف باركر في 31 مارس في العاصمة الويلزية كارديف، على الألقاب العالمية الثلاثة للوزن الثقيل في الملاكمة، بحسب ما أعلن المعنيون بهذا النزال أمس. ويحمل جوشوا لقب بطولة العالم بحسب الجمعية العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، وباركر اللقب نفسه بحسب المنظمة العالمية للملاكمة.

وسيقام النزال الفاصل في ملعب مخصص عادة لاستضافة مباريات منتخب ويلز للركبي. وقال جوشوا (28 عاماً) «أود إعلان الخبر الرسمي، إنني سأتواجه مع جوزف باركر في 31 مارس في برينسيباليتي ستاديوم في كارديف».