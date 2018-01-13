رونالدو ينتقد نيمار

انتقد المهاجم الدولي البرازيلي السابق رونالدو اختيار مواطنه نيمار الانتقال من برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى باريس سان جرمان الفرنسي، معتبراً أنه «قام بخطوة إلى الخلف».

وقال رونالدو حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2002 في حديث لقناة النجم البرازيلي السابق زيكو على موقع «يوتيوب»، إن نيمار «في باريس سان جرمان، ولكن القرار الذي اتخذه من الناحية الرياضية يعتبر خطوة إلى الوراء». وأضاف: كنت ألعب في برشلونة، ولكنني ذهبت إلى إنتر ميلان عندما كان الدوري الإيطالي أكثر تنافسية.

وفي حديثه مع زيكو، تطرق رونالدو إلى أمله في مشاهدة مواطنه المهاجم الواعد في مانشستر سيتي غابريال جيزوس كقلب هجوم جديد لمنتخب السيليساو، وقال رونالدو المتوج مع البرازيل بلقب كأس العالم 1994 و2002، إن «كأس العالم على الأبواب، ونحن بحاجة إلى أهدافه، ومنذ فترة طويلة ونحن نبحث عن الرقم 9».