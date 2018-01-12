الرميثي وفيصل بن حميد القاسمي يبحثان سبل تطوير الرياضة

زار الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات برفقة المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وطرح الأفكار التي من شأنها تطوير منظومة العمل الرياضي في الدولة بصورة عامة ورياضة الدراجات بصورة خاصة وبما يحقق الغايات والأهداف التي تنشدها القيادة العليا للدولة والشارع الرياضي.

كما تم عرض ومناقشة بطولات وأنشطة الاتحاد العربي للدراجات للفترة المقبلة ودور الاتحاد العربي في نشر لعبة الدراجات في وطننا العربي.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع واتفقا على تكرار مثل هذه الزيارات التي من شأنها إثراء الفكر الرياضي بما يخدم مصلحة الرياضة في الدولة.