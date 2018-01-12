كابيلو: مورينيو وكونتي «فقدا عقليهما»

اعتبر المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم الإيطالي فابيو كابيلو أن مواطنه مدرب تشلسي أنطونيو كونتي ومدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو «فقدا عقليهما» في الحرب الكلامية المستعرة بينهما.

وتبادل المدربان، خلال الأيام الماضية، سلسلة من الإهانات اللفظية، منها اتهام مورينيو لكونتي بالتورط في فضيحة تلاعب بنتائج مباريات في إيطاليا، ووصفه بـ«المهرج»، في حين نعته الإيطالي بأنه «رجل صغير».

ويأتي التوتر قبل أسابيع من مباراة بين تشلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويونايتد الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هذا الموسم، في 25 فبراير المقبل.