قالت ناطقة باسم الادعاء النمساوي، أمس، إن هناك تحقيقات جارية في تعاملات بين اتحاد الكرة المحلي والاتحاد الدولي للعبة (فيفا). وأضافت أن التحقيقات تتعلق بوقائع حدثت في 2014. وذكر موقعان نمساويان على الإنترنت أن ليو فيندتنر رئيس الاتحاد النمساوي يتعرض لتحقيق في تسهيل تحويل 100 ألف دولار من الفيفا إلى مشروع خيري في أفريقيا تشارك فيه زوجته.

وقالت الناطقة «نحن نجري تحقيقات في اتهام بطلب مسؤولي الاتحاد النمساوي الحصول على 100 ألف دولار من مسؤولي فيفا فيما يتعلق بانتخاب رئيس فيفا. يفترض أن تكون الأموال قد ذهبت إلى أكاديمية لكرة القدم في أفريقيا».