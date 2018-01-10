«البيان» تحتفي بفريق «خليجي 23»

احتفت أسرة صحيفة «البيان»، أمس، بوفد قسم الرياضة الذي قام بتغطية «خليجي 23» في الكويت، إلى جانب جميع المساهمين في إخراج ملحق الصحيفة الخاص بالعرس الخليجي، الذي وجد الكثير من الإشادة.

وأشادت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، بجميع من ساهم في هذا النجاح، كما شكر أحمد الحوري مدير تحرير الرياضة، رئيس وفد البيان إلى «خليجي 23»، كل من ساهم في تميز الملحق الذي أثنى عليه متابعو البطولة والأشقاء في الخليج العربي.

وجاءت الاحتفالية شاملة بحضور رياض مقدادي رئيس التحرير التنفيذي، وطالب شاهين، مدير التحرير للشؤون المحلية، ورؤساء الأقسام ومكاتب الصحيفة في إمارات الدولة المختلفة، والعاملين بالصحيفة.