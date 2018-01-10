إيقاف نجم ياباني خلط مادة محظورة في مشروب منافس

فرضت الوكالة اليابانية لمكافحة المنشطات عقوبة الإيقاف لمدة ثمانية أعوام على نجم في سباقات قوارب لكانوي، بسبب قيامه بخلط مادة محظورة في مشروب لأحد منافسيه. وأوضحت الوكالة أن ياسوهيرو سوزوكي، وهو واحد من أبرز محترفي سباقات الكانوي باليابان، خلط مادة محظورة تستخدم لتنشيط نمو العضلات، بمشروب منافسه سييجي كوماتسو.

وأشارت إلى أن الأمر وقع خلال بطولة اليابان لسباقات قوارب الكانوي التي أقيمت في ايشيكاوا في سبتمبر الماضي، التي شهدت تتويج كوماتسو في منافسات 200 متر فردي رجال بينما احتل سوزوكي المركز الثامن. وبعد انتهاء السباق، سقط كوماتسو في اختبار الكشف عن المنشطات وأقصي من المنافسات كما تعرض لإيقاف مؤقت، لكنه نفى ارتكابه أية مخالفات، وبعد كشف الحقائق أعيد إلى المنافسات ورفع الإيقاف عنه.