لاعب كرة قدم يعتدي على طفلة قاصر

أتهمت السلطات القضائية في باراغواي، اليوم الثلاثاء، لاعب الكرة البيروفي جينو جيريرو بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما.

وتم تقديم الشكوى القضائية ضد اللاعب من قبل عائلة الفتاة التي تعرضت للاغتصاب والتي تحمل الجنسية الأرجنتينية ولكنها تعيش في باراجواي مع والدتها التي تحمل جنسية هذه الدولة.

ووقعت حادثة الاغتصاب خلال عطلة قامت بها عائلة الضحية، حيث ارتكب جيريرو، 25 عاما، جريمته خلال لقاء جمعه مع أفراد هذه العائلة.

ويقيم جيريرو في باراغواي منذ ديسمبر الماضي بعد أن انضم لصفوف نادي جواراني، الذي يلعب في القسم الأول من دوري باراغواي لكرة القدم.

ويعد جواراني هو سادس الأندية التي يلعب جيريرو لصالحها منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف اليانزا أرينا ببيرو عام 2011.

وعلى جانب أخر، قام خوان البرتو اكوستا، رئيس نادي جواراني بطرد جيريرو من معسكر الفريق.

وقال اكوستا: "هذا أمر خطير للغاية، لقد أمرت برحيله الفوري عن المعسكر، كل ما يحدث معه أمر خطير للغاية، نحن نبحث عن لاعب بديل له".

وأوضح وكيل النائب العام في باراجواي المسؤول عن متابعة التحقيق في هذه القضية أنه سيبلغ السلطات الدبلوماسية لبيرو في باراجواي بالاتهامات الموجهة ضد جيريرو، طبقا لما تشترطه البروتوكولات الدولية المنظمة لهذه الحالات.