لا تلوموا عموري

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معظم النجوم الأفذاذ أضاعوا ركلات ترجيحية في مباريات نهائية.

لوموا من سمح له بالتسديد بعد إخفاقه في جزائية المباراة.

من تركه يلعبها غامر باللاعب ونجوميته.

ليخلي هو مسؤوليته.

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