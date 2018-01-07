لاعبو الوحدة.. شكراً محمد بن زايد

قام الفريق الأول بنادي الوحدة، برفع لافتة كبيرة تحمل عبارة #شكراً_محمد_بن_زايد وصورة سموه، في إطار دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه الشعب الإماراتي بكل شرائحه وأطيافه، لرفع باقات الشكر والحب والعرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذلك عرفاناً لما ظل يقدمه سموه من عمل كبير من أجل رفعة شأن دولة الإمارات والارتقاء برفاهية وسعادة شعبها وتحقيق الغايات والمقاصد العليا للدولة. وجاء رفع اللافتة قبيل انطلاقة التدريب المسائي، بحضور الجهازين الإداري والفني واللاعبين والذين عبروا بشفافية وصدق عن حبهم وولائهم للقيادة الرشيدة.