اتهامات عنصرية تلاحق فيرمينو

يحقق الاتحاد الإنجليزي بواقعة محادثة مدافع إيفرتون، مايسون هولغيت، ومهاجم ليفربول، روبيرتو فيرمينو، التي قد يكون قد تعرض فيها هولغيت للفظ عنصري، خلال لقاء الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي أول من أمس. وأدى تدخل عنيف من هولغيت على فيرمينو إلى غضب الأخير، ودخل بعدها اللاعبان في نقاش حاد، قبل أن يتدخل حكم المباراة بوبي ميدلي.

وسرعان ما توجه هولغيت لميدلي وأخبره بأنه تعرض للفظ عنصري، ما دفع ميدلي للتوجه للحكم المساعد، واستشارته لبعض الدقائق، قبل أن يستكمل اللقاء. وأكد نادي ليفربول أنه سيتعاون مع تقرير ميدلي بالكامل، وسينصاع بالكامل لقرارات الاتحاد الإنجليزي.

وأعادت الحادثة للأذهان قضية الأوروغواياني لويس سواريز، الذي وصف الفرنسي باتريس إيفرا بالـ«أسود»، ما أثار حملة هجوم كبيرة على مهاجم ليفربول السابق، الذي اتهم بالعنصرية، وتمت معاقبته بعدها.

وعادة ما تشهد مباريات ليفربول وإيفرتون حساسية كبيرة لما تحمله من أهمية كبيرة لمشجعي الفريقين، الذين ينتمي كلاهما لمدينة ليفربول.