حقيقة فصل محمد صلاح من جامعته

"لم نقم بفصله وإنما أوقفنا قيده حرصاً على مستقبله الدراسي ولمساعدته على التألق في مسيرته الكروية".. هذا ما أكدته وزارة التعليم العالي المصرية رداً على ما أثير بشأن فصل محمد صلاح، اللاعب الدولي المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، من المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

وقالت الوزارة رداً على ما أثير فى بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فصل الطالب محمد صلاح حامد محروس بالمعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم، إن ما تردد لا أساس له من الصحة، وإن اللاعب مقيد بالفرقة الأولى بشعبة نظم معلومات بالمعهد.

وكشفت الوزارة أن اللاعب محمد صلاح تقدم بطلب للمعهد للاعتذار عن أداء الامتحانات بسبب احترافه خارج البلاد، وأنها حرصاً منها على مستقبله لاستكمال مسيرته الاحترافية وافقت على وقف قيده حتى يتمكن من أداء الامتحانات خلال الفترة المقبلة، عملاً بنص المادة (30) من القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بشأن تنظيم قواعد وقف قيد الطلاب بالمعاهد العليا.

وذكرت الوزارة أن كافة الإجراءات المتبعة تمت وفق صحيح القانون في هذا الشأن.

وكانت شائعات كثيرة قد تداولت على نطاق واسع تفيد بفصل اللاعب محمد صلاح بسبب تغيبه عن الدراسة وعدم أدائه للامتحانات إثر وجوده خارج البلاد واحترافه في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.