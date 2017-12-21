مجلس دبي الرياضي ينتج مسلسلاً كرتونياً لتوعية اللاعبين

أنتج مجلس دبي الرياضي، مسلسل «غَرّْس» الكرتوني، الذي يهدف إلى توعية اللاعبين بالقيم والأخلاق الإيجابية، وسيبث المسلسل على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن فعاليات البرنامج التربوي الرائد، الذي أطلقه المجلس، بهدف تعزيز القيم السلوكية لدى منتسبي الأندية الرياضية في إمارة دبي، ويحمل اسم «غَرّْس»، تحت شعار «بيئة رياضية ذات قيم أخلاقية»، ويأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس، الساعية إلى جعل بيئة الأندية الرياضة في دبي آمنة وجاذبة للمواهب.

وشارك في الأداء الصوتي للحلقات، مجموعة من النجوم والمشاهير، وفي مقدمهم النجم الإماراتي ولاعب المنتخب الوطني أحمد خليل، والإعلامي البارز فارس عوض، كما شارك أيضاً سفير الإيجابية، ظاهر محمد خميس حارب المهيري.

وسيتم بث ثلاث حلقات من المسلسل خلال الأيام المقبلة، على أن يتم بث باقي الحلقات في شهر يناير من العام المقبل، وتهدف الحلقات إلى غرس القيم والسلوكيات الحميدة، ومن بينها موضوع الروح الرياضية، وأصحاب الهمم، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلق المجلس برنامج «غَرّْس» لتنمية وتثقيف اللاعبين والعاملين بالقطاع الرياضي بدبي، وكذلك وعي الشباب الرياضيين بأهمية المحافظة على صحتهم، وجعلهم أكثر تمسكاً بالقيم والأخلاق الحسنة، وتعليمهم كيفية اختيار الصديق الحسن.