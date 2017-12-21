مع اقتراب عام 2017 من نهايته، كان لا بد من التوقف أمام حصاد الأولمبياد الخاص الإماراتي، والذي كان وفيراً وحافلاً بالإنجازات، وكان أبرزها، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،