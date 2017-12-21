سائحة تستمتع بالتزلج على الرمال في منطقة أبو سمرة في العين.
مع اقتراب عام 2017 من نهايته، كان لا بد من التوقف أمام حصاد الأولمبياد الخاص الإماراتي، والذي كان وفيراً وحافلاً بالإنجازات، وكان أبرزها، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،
قطع منتخبنا الوطني أكثر من 50 كيلومتراً، ليجري تدريبه الأول في الكويت، استعداداً لخوض أولى مبارياته في كأس خليجي 23،
سائحة تستمتع بالتزلج على الرمال في منطقة أبو سمرة في العين.
سجل فريق أبوظبي للدراجات المائية إنجازاً جديداً في رصيد الإنجازات الإماراتية، بعد أن تمكن نجم الفريق راشد الملا من
يستقر الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم اليوم على التشكيلة وطريقة اللعب التي سيخوض بها أولى مبارياته
تتجه الأنظار في السادسة والنصف من مساء اليوم، نحو مضمار ميدان العالمي، حيث ينطلق السباق الخامس بالموسم، بمشاركة 90 خيلاً.
أنتج مجلس دبي الرياضي، مسلسل «غَرّْس» الكرتوني، الذي يهدف إلى توعية اللاعبين بالقيم والأخلاق الإيجابية، وسيبث المسلسل
جرت العادة أن يسبق الإداريون الفرق المشاركة في البطولات، من أجل تجهيز أمور الإقامة وترتيبات الفنادق، وأيضاً من أجل
تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد، صباح اليوم، عن طريق مطار دبي الدولي، متوجهة إلى تونس، لإقامة معسكر تدريبي، يمتد
احتفل مجلس دبي الرياضي، وبنك دبي التجاري، أحد البنوك الرائدة بدولة الإمارات، باستمرار البنك راعياً رئيسياً للقميص
يستضيف النصر نظيره العين في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب العوير لحساب الجولة الأخيرة لدوري المجموعات في كأس
يعتبر مركز التحكيم الرياضي السعودي نموذجاً يحتذى به في فض المنازعات الرياضية، بعيداً عن القضاء، فهو يعتبر المرجعية النهائية