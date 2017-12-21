استمتاع

المصدر:
  • تصوير: عمران خالد
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سائحة تستمتع بالتزلج على الرمال في منطقة أبو سمرة في العين. 

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