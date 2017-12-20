«تحقيق أمنية» 3 أطفال بلقاء نجوم الريال في أبوظبي

تمكنت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية، وبالتنسيق مع شركة «فلاش للترفيه»، الشريك الإداري لبطولة كأس العالم للأندية 2017-2018، من تحقيق أمنيات 3 أطفال مُصابين بأمراض تتنوع ما بين الإصابة بسرطان في الدم وأمراض السكري من الدرجة الأولى، من خلال اصطحابهم للالتقاء بنجوم فريق ريال مدريد أثناء تواجده في العاصمة أبوظبي.

وقد استطاعت مؤسسة «تحقيق أمنية» تحقيق أمنيات الأطفال عبر حضورهم للمباراة التدريبية لفريق نادي ريال مدريد في ملاعب جامعة نيويورك بأبوظبي، كما استقبل الفريق الإداري للنادي الملكي الأطفال بالترحاب ورافقهم للالتقاء بكافة أعضاء الفريق والتقاط الصور التذكارية مع شخصياتهم الرياضية المفضلة في جو حافل بالفرح والسعادة، كما قام أعضاء الفريق الملكي بإهداء الأطفال تواقيعهم على القمصان الرياضية.

وشكر الأطفال الثلاثة محمد، ويوسف وعبد الله مؤسسة «تحقيق أمنية» على تمكنها من تحقيق أمنيتهم، مؤكدين أن هذا اللقاء سيظل على الدوام الذكرى الرائعة التي تحمل السعادة إلى قلوبهم، خاصة خلال مسيرة العلاج الطويلة.

من جانبهم، أشاد مسؤولو مؤسسة «تحقيق أمنية» بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل شركة «فلاش للترفيه»، أكبر منظم للفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط، وحرصها على تقديم كافة التسهيلات التي مكنت المؤسسة من تنفيذ مهمتها الإنسانية، وتحقيق أحلام الأطفال المرضى بلقاء أفراد الفريق الملكي شخصياً، الأمر الذي كان يُعد من الأمنيات المستحيلة بالنسبة إليهم.

كما شكر مسؤولو المؤسسة الفريق الإداري لنادي ريال مدريد الملكي لتنظيمهم اللقاءات التي أسهمت في إدخال السعادة والبهجة على قلوب الأطفال، وزرعت البسمة على وجوههم المريضة.