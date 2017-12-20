انتشر فيديو غريب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بطله لاعب كرة قدم ينفذ ركلة جزاء، في البرازيل، وسط حشد كبير من الجماهير، بينهم شخص يحمل رشاشا موجها نحو الهدف.