نجح بيت رايدر مدافع دالاس في حرمان ديريك كار مهاجم أوكلاند من تسجيل هدف في اللحظة الأخيرة خلال مباراة الفريقين في الدوري الأميركي لكرة القدم.
نجح بيت رايدر مدافع دالاس في حرمان ديريك كار مهاجم أوكلاند من تسجيل هدف في اللحظة الأخيرة خلال مباراة الفريقين في الدوري الأميركي لكرة القدم.
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة،
كشفت اللجنة المنظمة العليا لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية «دبي تور» عن القمصان والمراحل الخمس للنسخة الخامسة للسباق
دخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أجواء خليجي 23، التي ستقام على أرض الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 5 يناير
أصدر ملتقى ومختبر الابتكار للقيادات الرياضية النسائية، الذي عقد أمس في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي توصيات عدة تتعلق
بدأ العد التنازلي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج في نسختها الـ 24، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى
تحتضن العاصمة أبوظبي واحداً من أكبر وأفضل مراكز الاستماع من قبل محكمة التحكيم الرياضي كاس، لكن الكثير من المظاليم في مختلف
يرى حسن الجسمي مدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق والمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، أن مشاركة الأبيض في منافسات «خليجي 23»
نجح بيت رايدر مدافع دالاس في حرمان ديريك كار مهاجم أوكلاند من تسجيل هدف في اللحظة الأخيرة خلال مباراة الفريقين في الدوري
فرض الصربي بونياك مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم، السرية على تدريبات الأزرق، أمس، بعدما عاد الوفد من المنامة عقب
للمرة الأولى في تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة، يقام «كلاسيكو» كرة القدم الإسبانية في توقيت مبكر (12,00 بتوقيت
تنطلق السبت المقبل، منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، المخصصة للأندية ضمن موسم
يغادر وفد منتخب البحرين الأول لكرة القدم، ظهر اليوم، إلى الكويت متسلحاً بالثقة والأمل؛ استعداداً لخوض منافسات دورة كأس