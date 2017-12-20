نجاح

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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نجح بيت رايدر مدافع دالاس في حرمان ديريك كار مهاجم أوكلاند من تسجيل هدف في اللحظة الأخيرة خلال مباراة الفريقين في الدوري الأميركي لكرة القدم.

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