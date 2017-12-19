شقيق ميسي يدفع 100 الف يورو لاستعادة حريته

المصدر:
  • ا ف ب
التاريخ:
طباعة Email

ذكرت الصحف الارجنتينية ان ماتياس ميسي، الشقيق الاكبر لنجم برشلونة الإسباني والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي، اضطر الى دفع 100 الف يورو ككفالة لاستعادة حريته بعد أن كان قيد الاقامة الجبرية لحمله سلاحاً غير مرخص.

وكان الارجنتيني البالغ 35 عاماً قيد الاقامة الجبرية بمنزله في روزاريو منذ 30 نوفمبر بعد اعتقاله وفي حوزته مسدسا بدون ترخيص.

وأصبح بامكان ماتياس الآن التنقل بحرية في بلاده لكن ليس باستطاعته السفر الى خارجها، وفقا للإجراءات التقييدية التي فرضها القضاء.

وفي نهاية نوفمبر، وبعد حادث قارب على نهر بارانا، اكتشفت الشرطة السلاح في حوزة ماتياس الذي سبق له أن ارتكب مخالفة مماثلة، ولهذا السبب تم توقيفه.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon