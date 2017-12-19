تدريب

المصدر:
  • تصوير: ناصر بابو
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■ مجموعة من الأطفال يتدربون على التزلج على الجليد في «مول الإمارات» في دبي.

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