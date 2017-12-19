■ مجموعة من الأطفال يتدربون على التزلج على الجليد في «مول الإمارات» في دبي.
في ذاكرة كرة القدم بؤرة سوداء غامضة، عادة ما تبتلع بعض الرموز والنجوم الذين تألقوا في فترة زمنية ما، وتزويهم في ركن
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
أكد طارق أحمد لاعب فريق الكرة بنادي النصر أن استبعاده من قائمة المنتخب الوطني قرار غريب يطرح أكثر من علامة استفهام
يقف ليستر سيتي عقبة بين مانشستر سيتي وحلم إحراز الثلاثية المحلية هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف فريق المدرب الإسباني
وصفت المستشارة القانونية السعودية هيام العوفي والمتخصصة في القضايا الرياضية اختيار الأميرة ريما بنت بندر آل سعود للقب الشخصية الرياضية العربية في جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»
أكد عبد الرحمن يوسف مدافع الظفرة الذي تم اختياره مؤخراً للمنتخب الوطني جاهزيته التامة لخدمة الوطن من أي مكان وفي أي
يدخل منتخب الكويت الأول لكرة القدم المرحلة الأخيرة استعداداً لخوض منافسات النسخة الـ23 لكأس الخليج العربي المقرر
احتفلت مؤسسة الفيكتوري تيم بالإنجاز العالمي الكبير، الذي حققه المتسابق الصاعد منصور المنصوري، بطل الجائزة العالمية
حافظ دوري الخليج العربي لكرة القدم على صدارته للدوريات المحلية في القارة الآسيوية للمرة الرابعة على التوالي خلال عام
رشّحت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقماً تحكيمياً دولياً للمشاركة في إدارة مباريات دورة كأس الخليج العربي الثالثة
حقق المهر «دي محبوب» لمربط دبي، أعلى معدل خلال فعاليات اليوم الرابع لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، بلغ 94.1 نقطة،
أكد قائد فريق «فتنس الامارات» يوسف الرستماني، أن فريقه سيشارك بنحو20 رياضياً منهم 7مواطنين و13 من جنسيات أخرى، في