غريزمان يعتذر عن صورته «العنصرية»

قدم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو ، اعتذاره، بعد أن نشر صورة على تويتر يظهر فيها مرتدياً قميص أحد فرق كرة السلة مع طلاء جسده باللون الأسود.

وواجه غريزمان انتقادات حادة بعد أن نشر صورة على حسابه في «تويتر» يظهر فيها مرتدياً قميص فريق هارلم لكرة السلة، ووجهه وجسده مطليين باللون الأسود، وهو ما اعتبره كثيرون سلوكاً عنصرياً من اللاعب. وصنف العديد من متابعي حساب غريزمان على تويتر، الصورة كمنشور عنصري، وأوضح أحد المتابعين «لأن لون البشرة ليس زياً يمكن ارتدائه».

ورد اللاعب على التعليقات قائلاً إن هذه الصورة كان يقصد بها تقديم «تحية» لفريق هارلم .