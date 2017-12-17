برشلونة يحقق أحلام لاجئة سورية

حققت اللاجئة السورية الشابة نوجين مصطفى واحداً من أحلامها بلقاء ليونيل ميسي ونجوم فريق برشلونة، بعدما دعاها متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لحضور مباراة في بداية الشهر الجاري.

وقطعت نوجين (18 عاماً)، التي تعاني من شلل دماغي وتسير بواسطة كرسيّ متحرك، مسافة تتجاوز خمسة آلاف كيلومتر من مسقط رأسها في حلب لتصل إلى أوروبا في عام 2015. وفاجأ النادي الكاتالوني نجوين بإرسال مانو، سائق حافلة الفريق، إلى كولونيا بألمانيا.

حيث تقيم لاصطحابها لبرشلونة حيث كان في استقبالها نجما الفريق ليونيل ميسي وأندريس أنيستا. وفي برشلونة شاهدت نجوين مباراة برشلونة مع سيلتا فيغو من الملعب في الثاني من الشهر الحالي. وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق. وتتحدث نجوين العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية وهي من علمت نفسها بفضل حبها للقراءة ومشاهدة التلفزيون.