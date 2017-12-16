استخدام تقنية حكم الفيديو في الدوري الفرنسي

أعلن رئيس نادي غانغان الفرنسي لكرة القدم برتران دوبلا أن «تقنية حكم الفيديو ستستخدم في الدوري»، أول من أمس بعد خروجه من اجتماع للجمعية العمومية لرابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا.

وأكد رؤساء أندية عدة شاركوا في الاجتماع أن الرابطة تبنت مبدأ الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم اعتباراً من الموسم المقبل. وطبقت تقنية الفيديو هذا الموسم في المانيا وإيطاليا، وفي مسابقة كأس انجلترا اعتباراً من الدور الثالث، كما ستشمل مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة الشهر المقبل.وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه لن يلجأ إلى التقنية في ثلاث حالات:

الأهداف، ركلات الجزاء، والبطاقة الحمراء المباشرة أو الخطأ في هوية اللاعب الذي حصل على إنذار أو بطاقة حمراء.