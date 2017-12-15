طيران الإمارات تستضيف نجمي البيسبول تيرنر وأتلي

استضافت طيران الإمارات، التي ترعى فريق «لوس أنجليس دودجرز» للبيسبول أمس في مقرها الرئيس بدبي، نجمي الفريق واللعبة جستن تيرنر وتشيس أتلي، وذلك في إطار جهود الناقلة لتطوير رياضة البيسبول في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وكانت طيران الإمارات وفريق «لوس أنجلوس دودجرز» قد أعلنا في العام الماضي عن رعاية بطولة دبي للناشئين «دبي ليتل ليج أول ستار ترافيل تيمز»، التي تحمل الآن اسم بطولة «دبي دودجرز».

وبموجب هذه الرعاية تقدم طيران الإمارات وفريق «لوس أنجلوس دودجرز»، الدعم المالي وتوفر التجهيزات والزي لدعم مواهب المشاركين في دوري دبي للناشئين «دبي ليتل ليج»، الذين يزيد عددهم الآن على 700 في مختلف الفئات. وقد أثمر الدعم نتائج إيجابية عدة حتى الآن.

فقد أصبح دوري دبي للناشئين بمثابة حضانة لتطوير المواهب، وفتح الباب أمام أعداد كبيرة من الطلبة لممارسة اللعبة في المدارس، ممهداً بذلك الطريق لإطلاق دوري محلي للمحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف يشرف جستن تيرنر وتشيس أتلي اليوم على حصة تدريبية للأطفال من أجل تعليمهم بعض مهارات لعبة البيسبول، يلي ذلك توقيع أوتوغرافات والتقاط الصور مع النجمين.كما سيزور النجمان أكاديمية الكريكيت للاطلاع على أداء الفريق الوطني للإمارات، ويشاركان في لعب استعراضي مع أعضاء الفريق.

وكانت الشراكة بين طيران الإمارات وفريق «لوس أنجليس دودجرز» قد بدأت في فبراير الماضي عندما وقع الجانبان على اتفاقية لمدة خمسة أعوام، أصبحت طيران الإمارات بموجبها الناقل الرسمي للفريق الحاصل على ست بطولات ضمن سلسلة بطولات العالم و21 بطولة دوري محلية.

وبموجب هذه الاتفاقية أيضاً، يحتل شعار طيران الإمارات دائرة وسط ملعب الفريق وفي مناطق مركزية ضمن الملعب، وبالإضافة إلى ذلك، تحظى طيران الإمارات بفرص ترويجية عديدة، مع ظهور شعارها في العديد من الأنشطة المرافقة للمباريات، ومراسم الرمية الأولى لبدء المباريات وفعاليات تكريم الجماهير.