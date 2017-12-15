بايرن يبتعد 9 نقاط في صدارة البندسليغا

ابتعد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية بفارق تسع نقاط عن اقرب منافسيه بعد فوزه الصعب على ضيفه كولن الأخير 1-0 أول من أمس في المرحلة السادسة عشرة.

ويدين بايرن بفوزه الى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، معززاً صدارته لترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً، وبفارق ثلاثة أهداف عن الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (مهاجم بوروسيا دورتموند).

ورفع بايرن رصيده الى 38 نقطة، مقابل 29 لشالكه الذي ارتقى الى المركز الثاني بفوزه على ضيفه اوغسبورغ 3-2 أيضاً.

وكان بايرن ضمن في المرحلة السابقة لقب بطل الشتاء المعنوي.