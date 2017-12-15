نيمار يعود إلى سان جرمان غداً

المصدر:
  • أف ب
التاريخ:

Ⅶ نيمار | أف ب

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يعود المهاجم البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، إلى قيادة فريقه باريس سان جرمان غداً ضد مضيفه رين في المرحلة 18 من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء موناكو الثالث وحامل اللقب مع مضيفه سانت اتيان.

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