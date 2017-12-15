نيمار يعود إلى سان جرمان غداً

يعود المهاجم البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، إلى قيادة فريقه باريس سان جرمان غداً ضد مضيفه رين في المرحلة 18 من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء موناكو الثالث وحامل اللقب مع مضيفه سانت اتيان.
يعود المهاجم البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، إلى قيادة فريقه باريس سان جرمان غداً ضد مضيفه رين في المرحلة 18 من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء موناكو الثالث وحامل اللقب مع مضيفه سانت اتيان.
الحديث عن إنجاز الجزيرة سيطول كثيراً في مونديال العالم للأندية، لقد أدهش فخر الإمارات الوسط الرياضي العالمي، وتغنت به الجماهير الإماراتية في المنازل والمقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي.
ينطلق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم، السباق الرابع لموسم مضمار جبل علي، «سباق بر دبي» ويضم 6 أشواط مثيرة بمشاركة 79 خيلاً.
أحيا الوحدة آماله في كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس بفوز ثمين على الوصل بثلاثية نظيفة،باستاد آل نهيان في الجولة
يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم، تدريبه الرئيسي على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، استعداداً للقاء منتخب
كشفت اللجنة المنظمة لكأس الخليج 23، المقرر إقامتها في الكويت من 22 الجاري حتى 5 يناير المقبل،عن شعار البطولة، ويحمل 8
استضافت طيران الإمارات، التي ترعى فريق «لوس أنجليس دودجرز» للبيسبول أمس في مقرها الرئيس بدبي، نجمي الفريق واللعبة جستن
ضمن منافسات ختام مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، تُقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي في
توج الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، بكأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كم، في السباق الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية
لم يكن أول من أمس يوماً عادياً في مسيرة علي خصيف، حارس عرين «فخر أبوظبي»، ونجم وقائد الجزيرة، وإنما كان على موعد مع
شكل الثلاثي المتألق ( إم إم آر): علي مبخوت والمغربي مبارك بوصوفة والبرازيلي رومارينهو إزعاجاً كبيراً لخط ظهر ريال مدريد
علق ناتشو فرنانديز مدافع ريال مديد على مباراة فريقه أمام الجزيرة، أول من أمس، في بطولة كأس العالم للأندية، وقال إن
يشهد القرن الحادي والعشرون حقبة من السيطرة الروسية على فئة الشاحنات في رالي داكار العريق. فمنذ أن ذاق فلاديمير شاغين