تنافس مثير في رالي داكار

يشهد القرن الحادي والعشرون حقبة من السيطرة الروسية على فئة الشاحنات في رالي داكار العريق. فمنذ أن ذاق فلاديمير شاغين طعم فوزه الأول عند أقدام الأهرام في مصر عام 2000، أُزيحت «كاماز» ثلاث مرات فقط عن عرشها أعوام 2007، 2012 و2016. القيصر شاغين بلغ اليوم الذي كسر فيه الرقم القياسي للتشيكي كاريل لوبرايس بتحقيق فوزه السابع، لكن الاستلام والتسليم حصل بكل سلاسة في الفريق الروسي.

خَلَفه المباشر والمدافع عن لقبه إدوارد نيكولاييف، الذي سجّل فوزه الأول عام 2013 حتى قبل بلوغ سن الـ 30، مثل زميله في الفريق آيرات مارديف في 2015. هذه المرة، سيرافق أبطال داكار نجم صاعد آخر وهو ديميتري سوتنيكوف.