سيارة فارهة سر خلاف زلاتان وبيب غوارديولا

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سر خلافه مع الإسباني بيب غوارديولا، عندما كان الأخير مدرباً له في برشلونة الإسباني، وقال المهاجم السويدي المخضرم، أعتقد أن الخلاف بيننا بدأ منذ اليوم الأول لي في برشلونة، عندما خاطبني غوارديولا بعد حضوري للتدريب الأول لي مع الفريق قائلاً:

إن لاعبي برشلونة لا يحضرون إلى التدريبات بسيارات فارهة، وكنت حضرت إلى التدريب الأول بسيارة فارهة، أعتقد أنه حكم عليّ منذ تلك اللحظة، والمشكلة الرئيسية أنه لم يناقش الخلاف معي أبداً، فكنت أطلب منه أن نجلس فيعتذر لأسباب لا علم لي بها.