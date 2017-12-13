صلاح فخور بلقب أفضل لاعب أفريقي

أبدى اللاعب المصري الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي سعادته وفخره بفوزه أول من أمس، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» كونه أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2017، متمنياً أن يواصل حصده للجائزة الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وخلال لقائه مع هيئة الإذاعة البريطانية عقب إعلان فوزه، وجه صلاح الشكر لزملائه في الفريق ومدربه يورغن كلوب، والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، وكل أحبائه وأصدقائه الذين كانوا سبباً في تتويجه بتلك الجائزة.

وقدم صلاح نصيحة للاعبين المصريين المحترفين أو المقبلين على تجربة الاحتراف بالتركيز فقط في طريقهم، والسعي بقوة والقتال من أجل تحقيق هدفهم، مشيراً إلى أنه يقوم بذلك حالياً لأن لديه العديد من الأحلام لم تتحقق بعد.

وأشار إلى أنه يعمل حالياً بكل قوته مع ليفربول، من أجل تحقيق أهداف الفريق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية بقوة.

واختتم صلاح تصريحاته، مؤكداً أن فوزه بتلك الجائزة سيسهم بشكل كبير في رفع روحه المعنوية والقتالية في كل مباراة يخوضها مشدداً على أن فوزه بالجائزة له قيمة كبرى يدركها جيداً.