رئيس الهلال ينفي عودة «البرنس» للفريق

حسم أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني، الجدل الدائر حول عودة قائد الفريق السابق هيثم مصطفى «البرنس» مرة أخرى لصفوف الفريق، مؤكد عدم عودته مرة أخرى، بعد أن تصاعدت حملة إعلامية في الأيام الماضية مطالبة بإعادة اللاعب لكشوفات الفريق، وقال الكاردينال في تصريحات إعلامية:

إن هيثم كابتن كبير خدم الهلال كلاعب وكمدرب للفريق الأول وفريق الشباب وأن وجهة نظره في هذه النقطة واضحة تماماً وقد أعلن عنها مسبقاً بتكريم هيثم مصطفى في افتتاح الاستاد الجديد «الجوهرة الزرقاء» حيث إن مواصفات هلال 2018م بالنسبة لهم معينة، أما فيما يتعلق بعودة اللاعب مهند الطاهر، أكد الكاردينال أن إدارة هلال الأبيض تمسكت باستمرارية مهند نسبة لمشاركة الفريق في الكونفدرالية.

من ناحية أخرى عقدت لجنة المنتخبات بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً مهماً أمس مع المدرب الكرواتي لوغارشيك وازاريك، الذي ينوي الاتحاد السوداني التعاقد معه لقيادة «صقور الجديان» في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين الشان المغرب 2018م، واطلعت اللجنة على السيرة الذاتية للمدرب وشهاداته والمستندات التي تؤكدها.

وتم الاتفاق بين اللجنة والمدرب على تعاقد مبدئي يقود بموجبه صقور الجديان في كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين ويتم تقييم تجربة ومن ثم التعاقد معه بشكل نهائي ووافق المدرب على كافة الشروط التي وضعتها اللجنة..