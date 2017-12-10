نجوم برشلونة يستعدون لفياريال من مطعم ميسي

المصدر:
  • برشلونة - وكالات
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صورة تذكارية لنجوم برشلونة في مطعم ميسي | البيان

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اجتمع أغلب لاعبي فريق برشلونة الأسباني لكرة القدم أول من أمس على وجبة الغداء في المطعم المملوك لزميلهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته في المدينة الكتالونية. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان تجديد عقد ميسي حتى عام 2021، وخلال الاستعداد لمباراة الفريق المقررة أمام فياريال اليوم ضمن منافسات الدوري الأسباني.

وشهد التجمع أجواء احتفالية للاعبي الفريق الذي يتربع على صدارة الدوري الأسباني، كما تأهل إلى دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا. وتجدر الإشارة إلى أن المطعم المملوك لميسي وعائلته، يعد مكاناً مفضلاً لاجتماعات لاعبي برشلونة، حسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الأسبانية.

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